В гарнизонах Государственной пограничной службы пройдут "Родительские дни"

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ По случаю праздника Новруз в гарнизонах Государственной пограничной службы (ГПС) пройдут "Родительские дни".

Как сообщает Report, родители смогут отметить праздник вместе со своими детьми, а также поближе познакомиться с бытовыми условиями, созданными для пограничников.

Отметим, что "Родительские дни" пройдут 19 марта с 10:00 в гарнизонах ГПС в Баку, Нахчыване, Горадизе, Гёйтепе, Лянкяране, Худате, Шеки, Загатале и Евлахе.