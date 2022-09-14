В Гарадаге похоронен шехид Садиг Азизли

В Гарадаге похоронен шехид Садиг Азизли

В Гарадагском районе Баку похоронен военнослужащий Азербайджанской армии Азизли Садиг Заур оглу, погибший в результате провокации подразделений вооруженных сил Армении. Как сообщает Report, шехид был похоронен на кладбище в Гарадагском районе. В

https://static.report.az/photo/145dd821-91e5-33c1-8052-12da062823e8.jpg https://static.report.az/photo/145dd821-91e5-33c1-8052-12da062823e8.jpg

В Гарадагском районе Баку похоронен военнослужащий Азербайджанской армии Азизли Садиг Заур оглу, погибший в результате провокации подразделений вооруженных сил Армении.



Как сообщает Report, шехид был похоронен на кладбище в Гарадагском районе.



В похоронах приняли участие члены семьи Азизли, родственники, представители общественности и местные жители.



В ночь на 13 сентября вооруженные силы Армении совершили широкомасштабную провокацию в Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях государственной границы с Азербайджаном. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook