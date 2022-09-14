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В Гарадаге похоронен шехид Садиг Азизли

В Гарадаге похоронен шехид Садиг Азизли В Гарадагском районе Баку похоронен военнослужащий Азербайджанской армии Азизли Садиг Заур оглу, погибший в результате провокации подразделений вооруженных сил Армении. Как сообщает Report, шехид был похоронен на кладбище в Гарадагском районе. В
Армия
14 сентября 2022 г. 16:33
В Гарадаге похоронен шехид Садиг Азизли

В Гарадагском районе Баку похоронен военнослужащий Азербайджанской армии Азизли Садиг Заур оглу, погибший в результате провокации подразделений вооруженных сил Армении.

Как сообщает Report, шехид был похоронен на кладбище в Гарадагском районе.

В похоронах приняли участие члены семьи Азизли, родственники, представители общественности и местные жители.

В ночь на 13 сентября вооруженные силы Армении совершили широкомасштабную провокацию в Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях государственной границы с Азербайджаном.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid Sadiq Əzizlinin nəşi Qaradağda torpağa tapşırılıb

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