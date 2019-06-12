В Габале состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции

12 июня в Габале министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с визитом в нашей стране министром национальной обороны Турецкой Республики господином Хулуси Акаром.

Как сообщили Report в министерстве обороны, в ходе встречи, проведенной с участием делегаций, министр обороны Азербайджана генерал-полковник З.Гасанов, приветствуя гостей, отметил, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией построено на братских и дружеских отношениях, добавив, что оно развивается и укрепляется день ото дня. Отметив значимую роль дружеских отношений глав государств в развитии связей между нашими странами, генерал-полковник З.Гасанов особо подчеркнул необходимость проведения подобных встреч в плане расширения взаимного сотрудничества.

Турецкий министр, в свою очередь, подчеркнул важность этих встреч в расширении взаимных отношений.

На встрече также состоялся широкий обмен мнениями по другим вопросам регионального и взаимного сотрудничества.