В Фонд помощи ВС Азербайджана поступили средства на сумму более 10 млн манатов

Обнародована сумма средств, поступивших в Фонд помощи ВС Азербайджана в прошлом году.

Как сообщает Report, в 2019 году фонд был пополнен на 10 млн 441 тыс. 835,09 манатов.

В течение прошлого года в Фонд помощи Вооруженным силам поступили средства в размере 2 тыс. 430 евро, сумма средств в долларах и рублях осталась неизменной.

Отметим, что на 8 января текущего года в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики собраны средства в размере 106.891.365,09 манатов, 213.577.88 долларов США, 17.566 евро и 5000,0 рублей.

Напомним, что Фонд помощи Вооруженным силам создан указом президента Азербайджанской Республики от 17 августа 2002 года.