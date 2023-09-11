В Физули состоялись похороны шехида, погибшего в Первой Карабахской войне

Останки погибшего в Первой Карабахской войне шехида Али Гусейнова спустя 30 лет захоронены в Физулинском районе.

Останки погибшего в Первой Карабахской войне шехида Али Гусейнова спустя 30 лет захоронены в Физулинском районе.

Как сообщает карабахское бюро Report, шехид был похоронен на кладбище села Ашагы Йаглывенд Физулинского района.

В церемонии похорон приняли участие члены семьи шехида, его родственники, официальные лица, представители общественности.

Отметим, что Гусейнов Али Гейдар оглу родился 13 августа 1968 года в селе Юхары Йаглывенд Физулинского района. В конце 1991 года А.Гусейнов добровольно записался в ряды армии, участвовал в боях за Физули и Ходжавенд.

А.Гусейнов пропал без вести 6 августа 1993 года в ходе боев за село Говшалты Физулинского района.

Его останки были обнаружены в одном из массовых захоронений на освобожденных от оккупации территориях.