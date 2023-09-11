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В Физули состоялись похороны шехида, погибшего в Первой Карабахской войне

В Физули состоялись похороны шехида, погибшего в Первой Карабахской войне Останки погибшего в Первой Карабахской войне шехида Али Гусейнова спустя 30 лет захоронены в Физулинском районе.
Армия
11 сентября 2023 г. 16:13
В Физули состоялись похороны шехида, погибшего в Первой Карабахской войне

Останки погибшего в Первой Карабахской войне шехида Али Гусейнова спустя 30 лет захоронены в Физулинском районе.

Как сообщает карабахское бюро Report, шехид был похоронен на кладбище села Ашагы Йаглывенд Физулинского района.

В церемонии похорон приняли участие члены семьи шехида, его родственники, официальные лица, представители общественности.

Отметим, что Гусейнов Али Гейдар оглу родился 13 августа 1968 года в селе Юхары Йаглывенд Физулинского района. В конце 1991 года А.Гусейнов добровольно записался в ряды армии, участвовал в боях за Физули и Ходжавенд.

А.Гусейнов пропал без вести 6 августа 1993 года в ходе боев за село Говшалты Физулинского района.

Его останки были обнаружены в одном из массовых захоронений на освобожденных от оккупации территориях.

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Версия на английском языке ФотоSoldier martyred during 1st Karabakh war laid to rest in Fuzuli
Версия на азербайджанском языке ФотоI Qarabağ müharibəsində itkin düşən hərbçinin meyitinin qalıqları 30 ildən sonra Füzulidə dəfn olunub - YENİLƏNİB

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