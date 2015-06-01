​В этом году военный парад в Азербайджане проводиться не будет

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В этом году военный парад Вооруженных сил в Азербайджане проводиться не будет.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы министерства обороны полковник Вагиф Даргяхлы.

По его словам, военный парад по случаю Дня Вооруженных сил - 26 Июня не предусмотрен.

Что же касается вопроса проведения в этот день крупномасштабных учений армии, В.Даргяхлы отметил, что пока соответствующего решения нет: "В случае проведения учений общественность будет проинформирована по этому поводу".

Напомним, что последний военный парад проводился в Азербайджане в 2013 году. Впервые представленные во время парада по случаю 95-летия Вооруженных сил группы вертолетов МИ-17 поддержали демонстрацию Военно-воздушных сил с воздуха. Вертолеты МИ-24 также примкнули к параду, выполнив полетное задание в виде угла. Затем вертолеты МИ-17 и Ка-32 продолжили демонстрацию Военно-воздушных сил, выполнив полетное задание в виде ромба. Боевые самолеты МИГ-29 и СУ-25 осуществили демонстрационный полет над Баку.

На этом параде принимали участие все виды войск, около 5 тыс. военных личного состава учебных заведений специального назначения, воинских частей и соединений, а также предусмотренных законом других воинских соединений, около 300 ед. военной техники и систем оружия, более 100 боевых самолетов и вертолетов, около 40 кораблей.