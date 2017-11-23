В Джоджуг Мерджанлы обнаружены невзорвавшиеся боеприпасы и противопехотная мина

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района было очищено 29300 кв. м территории.

Как сообщили Report из Национального агентства по разминированию территории Азербайджанской Республики (ANAMA), было обнаружено для дальнейшего обезвреживания два невзорвавшихся боеприпаса (RQ-42) и одна противопехотная мина (OZM-72).

В общем, за 6 дней обнаружено 5 невзорвавшихся боеприпаса (PHS) и одна противопехотная мина (OZM-72). 104800 кв. м территории полностью очищены, 32 400 кв. м территории подготовлены для очистки специальными механическими средствами.

Продолжается операция по очистке территории от невзорвавшихся боеприпасов и мин.

В общей сложности, с 1 января по 22 ноября агентство осмотрело различные участки в Агдамском, Агджебединском, Фюзулинском, Шамахинском Хызынском, Бейляганском, Бардинском, Гаджыгабульском, Товузском, Газахском, Габалинском, Евлахском, Горанбойском, Гедебекском, Гарадагском, Дашкесанском, Сальянском, Шемкирском, Ходжавендском, Гёйгёльском, Лянкяранском и Джабраильском районах; в городах Баку, Сумгайыт, Лянкяран, Гянджа, Мингячевир, Ширван и Тертер. В результате обнаружено и обезврежено 7 521 единиц невзорвавшихся боеприпасов, 203 противотанковые и 34 противопехотные мины.