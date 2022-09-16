В Джалилабаде похоронен шехид Гусейналы Набиев

В Джалилабадском районе состоялись похороны военнослужащего Вооруженных сил Азербайджана Гусейналы Хикмет оглу Набиева, погибшего в результате провокации подразделений вооруженных сил Армении.

В Джалилабадском районе состоялись похороны военнослужащего Вооруженных сил Азербайджана Гусейналы Хикмет оглу Набиева, погибшего в результате провокации подразделений вооруженных сил Армении.

По информации муганского бюро Report, в селе Баджираван Джалилабадского района прошла церемония прощания с Г.Набиевым 1999 года рождения.

Позже шехид был похоронен на сельском кладбище.

В похоронах наравне с родственниками шехида приняли участие представители районных властей, военнослужащие и местные жители.