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В дислоцированных на освобожденных землях подразделениях проведен ряд мероприятий

В дислоцированных на освобожденных землях подразделениях проведен ряд мероприятий Проведены различные конкурсы, игры и викторины
Армия
25 мая 2021 г. 11:52
В дислоцированных на освобожденных землях подразделениях проведен ряд мероприятий

В целях укрепления морально-психологического состояния военнослужащих Азербайджанской армии, повышения морального духа и боевой выдержки личного состава, а также эффективного проведения досуга, в подразделениях, дислоцированных на освобожденных территориях, был проведен ряд мероприятий.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В рамках мероприятий, организованных походными агитационными группами Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона, были проведены различные конкурсы, игры и викторины. Солдаты, победившие на конкурсе, были награждены.

Письма, доставленные военнослужащим в рамках проекта "Письмо солдату", вызвали большой интерес. Военнослужащие выразили признательность авторам писем.

На мероприятиях вниманию личного состава были представлены музыкальные композиции на патриотическую тему.

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Версия на английском языке ФотоSeveral events held in military units stationed in liberated territories
Версия на азербайджанском языке ФотоAzad olunmuş ərazilərimizdə yerləşən bölmələrdə bir sıra tədbirlər keçirilib

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