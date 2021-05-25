В дислоцированных на освобожденных землях подразделениях проведен ряд мероприятий

Проведены различные конкурсы, игры и викторины

В целях укрепления морально-психологического состояния военнослужащих Азербайджанской армии, повышения морального духа и боевой выдержки личного состава, а также эффективного проведения досуга, в подразделениях, дислоцированных на освобожденных территориях, был проведен ряд мероприятий.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В рамках мероприятий, организованных походными агитационными группами Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона, были проведены различные конкурсы, игры и викторины. Солдаты, победившие на конкурсе, были награждены.

Письма, доставленные военнослужащим в рамках проекта "Письмо солдату", вызвали большой интерес. Военнослужащие выразили признательность авторам писем.

На мероприятиях вниманию личного состава были представлены музыкальные композиции на патриотическую тему.