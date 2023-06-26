В День Вооруженных Сил прошли марши военнослужащих

26 июня, в День Вооруженных Cил, на различных улицах и проспектах столицы, а также в городах Барда и Шуша организованы марши военнослужащих в сопровождении военных оркестров по определенным маршрутам.

26 июня, в День Вооруженных Cил, на различных улицах и проспектах Баку, а также в городах Барда и Шуша организованы марши военнослужащих в сопровождении военных оркестров по определенным маршрутам.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны.

Сначала минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и всех шехидов. Был исполнен государственный гимн Азербайджанской Республики.

Военными оркестрами исполнены военно-патриотические песни и марши.

Проведенные марши вызвали большой интерес у наших граждан.