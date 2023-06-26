О нас

В День Вооруженных Сил прошли марши военнослужащих

В День Вооруженных Сил прошли марши военнослужащих 26 июня, в День Вооруженных Cил, на различных улицах и проспектах столицы, а также в городах Барда и Шуша организованы марши военнослужащих в сопровождении военных оркестров по определенным маршрутам.
Армия
26 июня 2023 г. 21:51
В День Вооруженных Сил прошли марши военнослужащих

26 июня, в День Вооруженных Cил, на различных улицах и проспектах Баку, а также в городах Барда и Шуша организованы марши военнослужащих в сопровождении военных оркестров по определенным маршрутам.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны.

Сначала минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и всех шехидов. Был исполнен государственный гимн Азербайджанской Республики.

Военными оркестрами исполнены военно-патриотические песни и марши.

Проведенные марши вызвали большой интерес у наших граждан.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Silahlı Qüvvələr Günündə hərbi qulluqçuların yürüşləri təşkil olunub

Другие новости из категории

Закир Гасанов дал поручения относительно военнослужащих, проходящих лечение в военном госпитале
ФотоЗакир Гасанов дал поручения относительно военнослужащих, проходящих лечение в военном госпитале
26 июня 2023 г. 15:41
Анар Эйвазов получил новое звание и назначение 
Анар Эйвазов получил новое звание и назначение 
26 июня 2023 г. 15:21
Закир Гасанов: Азербайджанская армия модернизирована до уровня ведущих стран
Закир Гасанов: Азербайджанская армия модернизирована до уровня ведущих стран
26 июня 2023 г. 15:09
Военнослужащим Минобороны вручены высшие воинские звания
ФотоВоеннослужащим Минобороны вручены высшие воинские звания
26 июня 2023 г. 14:40
Рассматривается вопрос совместного турецко-азербайджанского производства беспилотных систем
Рассматривается вопрос совместного турецко-азербайджанского производства беспилотных систем
26 июня 2023 г. 14:29
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный пункт пропуска Лачын
ВидеоАрмянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный пункт пропуска "Лачын"
26 июня 2023 г. 14:06
Руководство министерства обороны посетило Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов
ФотоРуководство министерства обороны посетило Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов
26 июня 2023 г. 12:53
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
26 июня 2023 г. 12:42
Праздник армии-победителя: Свое слово мы сказали на поле боя
Праздник армии-победителя: Свое слово мы сказали на поле боя
26 июня 2023 г. 09:20
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Вооруженных сил
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Вооруженных сил
26 июня 2023 г. 09:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi