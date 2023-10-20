В День города в Зангилане прошло шествие с участием военнослужащих

20 октября - в День города Зангилан было организовано шествие с участием военнослужащих.

20 октября - в День города Зангилан было организовано шествие с участием военнослужащих.

Как сообщает Report, участники шествия вначале посетили Аллею шехидов Зангилана и минутой молчания почтили светлую память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность нашей страны.

Перед Зангиланским конгресс-центром состоялось шествие по случаю Дня города Зангилан. В шествии приняли участие сотрудники Министерства внутренних дел, в том числе внутренних войск, а также личный состав Государственной пограничной службы.

Отметим, что город Зангилан был освобожден от оккупации три года назад в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики от 31 июля текущего года, 20 октября отмечается как День города Зангилан.