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В День города в Зангилане прошло шествие с участием военнослужащих

В День города в Зангилане прошло шествие с участием военнослужащих 20 октября - в День города Зангилан было организовано шествие с участием военнослужащих.
Армия
20 октября 2023 г. 14:19
В День города в Зангилане прошло шествие с участием военнослужащих

20 октября - в День города Зангилан было организовано шествие с участием военнослужащих.

Как сообщает Report, участники шествия вначале посетили Аллею шехидов Зангилана и минутой молчания почтили светлую память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность нашей страны.

Перед Зангиланским конгресс-центром состоялось шествие по случаю Дня города Зангилан. В шествии приняли участие сотрудники Министерства внутренних дел, в том числе внутренних войск, а также личный состав Государственной пограничной службы.

Отметим, что город Зангилан был освобожден от оккупации три года назад в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики от 31 июля текущего года, 20 октября отмечается как День города Зангилан.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZəngilanda hərbçilərin yürüşü keçirilib

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