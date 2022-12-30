В ЦСКА состоялись сборы по итогам текущего года

В соответствии с планом подготовки, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в Центральном спортивном клубе армии (ЦСКА) состоялись сборы по итогам 2022 года.
Как передает
На сборах было отмечено, что представители ЦСКА добились высоких результатов в соревнованиях, проводимых не только в азербайджанской армии, но и на международных состязаниях.
Соответствующим лицам были даны поручения достойно представить нашу страну на соревнованиях и спортивных мероприятиях, запланированных на предстоящий год.
В заключение были награждены лица, имеющие заслуги в укреплении воинской дисциплины и отличившиеся высокими спортивными достижениями в нынешнем году.