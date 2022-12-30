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В ЦСКА состоялись сборы по итогам текущего года

В ЦСКА состоялись сборы по итогам текущего года В соответствии с планом подготовки, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в Центральном спортивном клубе армии (ЦСКА) состоялись сборы по итогам 2022 года.
Армия
30 декабря 2022 г. 18:42
В ЦСКА состоялись сборы по итогам текущего года

В соответствии с планом подготовки, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в Центральном спортивном клубе армии (ЦСКА) состоялись сборы по итогам 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на Министерство обороны, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей Родины. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

На сборах было отмечено, что представители ЦСКА добились высоких результатов в соревнованиях, проводимых не только в азербайджанской армии, но и на международных состязаниях.

Соответствующим лицам были даны поручения достойно представить нашу страну на соревнованиях и спортивных мероприятиях, запланированных на предстоящий год.

В заключение были награждены лица, имеющие заслуги в укреплении воинской дисциплины и отличившиеся высокими спортивными достижениями в нынешнем году.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMOİK-də cari ilin yekunlarına dair toplantı keçirilib

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