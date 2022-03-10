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В Чернигове российские войска понесли серьезные потери

В Чернигове российские войска понесли серьезные потери С вечера вчерашнего дня до утра сегодняшнего дня украинский город Чернигов с 2-3 направлений подвергался артиллерийским атакам и авиаударам со стороны Вооруженных сил России.
Армия
10 марта 2022 г. 12:19
В Чернигове российские войска понесли серьезные потери

С вечера вчерашнего дня до утра сегодняшнего дня украинский город Чернигов с 2-3 направлений подвергался артиллерийским атакам и авиаударам со стороны Вооруженных сил России.

Как сообщил восточноевропейскому бюро Report участник обороны Чернигова, в обороне города участвуют Вооруженные силы Украины и добровольцы, которые контратаковали силы противника.

За последние сутки только в Чернигове в результате авиаударов погибли 40 гражданских лиц, ранены около 100 человек. По оперативным данным, с российской стороны из строя выведены около 100 единиц техники, имеется около 200 потерь.

Система освещения Чернигова выведена из строя в результате авиаудара, 2/3 города не отапливаются.

В настоящее время местные жители вместе с ВСУ строят защитные баррикады, добровольцам помогают дети.

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Версия на английском языке ФотоRussian troops sustain heavy losses, Chernihiv's heating and lighting systems destroyed
Версия на азербайджанском языке ФотоÇerniqovda Rusiya qoşunları ciddi itki verib, sakinlər şəhərin müdafiəsində iştirak edir

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