В Центре ВС Азербайджана прошли учебно-методические сборы по идеологической работе

На совещании состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, касающегося боевой и морально-психологической подготовки личного состава нашей армии

По поручению министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова в Учебном центре Вооруженных сил состоялись сборы по итогам первого квартала 2021 года.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В сборах приняли участие заместители по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению командиров объединений, соединений, родов войск, отдельных подразделений и начальников специальных военно-учебных заведений.

В начале минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, павших за территориальную целостность нашей страны, особо отмечен боевой путь и опыт военнослужащих, проявивших героизм, стойкость и самоотверженность в Отечественной войне.

Выступивший на сборах заместитель начальника Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу Министерства обороны полковник Айдын Эйюбов отметил успешное выполнение задач, поставленных перед Азербайджанской Армией. Он проинформировал участников сборов о работе, проводимой в сфере военно-патриотического воспитания и морально-психологической подготовки, основанной на идеологии азербайджанства, в том числе по повышению военной дисциплины и другим направлениям, а также о предстоящих задачах, довел до внимания участников мероприятия поручения министра обороны о предстоящей работе в соответствующей сфере.

Заместитель начальника Юридического управления Министерства обороны полковник Вугар Исаев подробно проинформировал участников сборов о проекте закона о статусе военнослужащих и требованиях законодательства в сфере социальной защиты военнослужащих.

Выступивший на совещании заслуженный деятель искусств Азербайджана, обладатель персональной пенсии президента Азербайджана Абдулла Гурбани отметил неоценимые заслуги заместителей командиров подразделений по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению в привитии военнослужащим Азербайджанской армии патриотизма, повышении боевого духа и стремления к победе во время Отечественной войны.

На совещании состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, касающегося боевой и морально-психологической подготовки личного состава нашей армии.