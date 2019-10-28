В Брюсселе состоялась встреча министров обороны Азербайджана и США

По инициативе американской стороны состоялась встреча министра обороны США Марка Эспера и министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова в рамках прошедшего в штаб-квартире НАТО в Брюсселе заседания на уровне министров обороны стран, вносящих вклад в миссию "Решительная поддержка" в Афганистане.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, стороны обсудили перспективы развития военных связей между Азербайджаном и США, как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО, в том числе расширения сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и военно-медицинской сферах, а также вопросы региональной и глобальной безопасности.

В ходе встречи также состоялся широкий обмен мнениями относительно участия азербайджанских миротворцев в небоевой миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.