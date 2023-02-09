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В Турцию направлена помощь из медицинского резерва Министерства обороны Азербайджана

В Турцию направлена помощь из медицинского резерва Министерства обороны Азербайджана По указанию президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются меры по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.
Армия
9 февраля 2023 г. 19:54
В Турцию направлена помощь из медицинского резерва Министерства обороны Азербайджана

По указанию президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются меры по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В знак поддержки пострадавших в результате землетрясения была осуществлена отправка в братскую страну необходимых медицинских принадлежностей из резерва Медицинского управления Министерства обороны.

При участии руководящего состава Медицинского управления в Турцию был отправлен груз, состоящий из кровезаменителей, антибиотиков, перевязочных и шовных материалов, дезинфицирующих средств и других расходных медицинских материалов, общим весом 15 тонн.

Отметим, что по поручению президента Азербайджанской Республики в целях оказания помощи братской Турции группа военного медицинского персонала Азербайджанской Армии в полевом госпитале оказывает медицинскую помощь пострадавшим в результате землетрясения в Кахраманмараше.

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Версия на английском языке ФотоAid from medical reserve of Azerbaijan Defense Ministry sent to Turkiye
Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə Nazirliyinin tibb ehtiyatından Türkiyəyə yardım göndərilib

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