В Турцию направлена помощь из медицинского резерва Министерства обороны Азербайджана

По указанию президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются меры по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

По указанию президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются меры по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В знак поддержки пострадавших в результате землетрясения была осуществлена отправка в братскую страну необходимых медицинских принадлежностей из резерва Медицинского управления Министерства обороны.

При участии руководящего состава Медицинского управления в Турцию был отправлен груз, состоящий из кровезаменителей, антибиотиков, перевязочных и шовных материалов, дезинфицирующих средств и других расходных медицинских материалов, общим весом 15 тонн.

Отметим, что по поручению президента Азербайджанской Республики в целях оказания помощи братской Турции группа военного медицинского персонала Азербайджанской Армии в полевом госпитале оказывает медицинскую помощь пострадавшим в результате землетрясения в Кахраманмараше.