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В Беларуси почтили память Национального героя Азербайджана

В Беларуси почтили память Национального героя Азербайджана Сотрудники посольства Азербайджана в Беларуси и представители аппарата военного атташе посетили могилу Национального героя Азербайджана белорусского происхождения Давидовича Анатолия Николаевича по случаю дня его рождения.
Армия
29 марта 2023 г. 15:58
В Беларуси почтили память Национального героя Азербайджана

Сотрудники посольства Азербайджана в Беларуси и представители аппарата военного атташе посетили могилу Национального героя Азербайджана белорусского происхождения Давидовича Анатолия Николаевича по случаю дня его рождения.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Затем делегация посетила проживающую в Слуцке мать Национального героя Киму Давидович.

Было отмечено, что мужество майора А.Давидовича, героически погибшего в боях 13 июня 1992 года, еще больше укрепило дружеские и братские отношения между народами Азербайджана и Беларуси. Память о герое чтят в обеих странах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBelarusda Azərbaycanın Milli Qəhrəmanının xatirəsi anılıb

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