В Беларуси почтили память Национального героя Азербайджана

Сотрудники посольства Азербайджана в Беларуси и представители аппарата военного атташе посетили могилу Национального героя Азербайджана белорусского происхождения Давидовича Анатолия Николаевича по случаю дня его рождения.

Сотрудники посольства Азербайджана в Беларуси и представители аппарата военного атташе посетили могилу Национального героя Азербайджана белорусского происхождения Давидовича Анатолия Николаевича по случаю дня его рождения.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Затем делегация посетила проживающую в Слуцке мать Национального героя Киму Давидович.

Было отмечено, что мужество майора А.Давидовича, героически погибшего в боях 13 июня 1992 года, еще больше укрепило дружеские и братские отношения между народами Азербайджана и Беларуси. Память о герое чтят в обеих странах.