В Баку завершился учебный курс НАТО

Завершился учебный курс "Оценка НАТО-вских операций на оперативном уровне", который проводился Мобильной тренинговой группой Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме в рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партне

Завершился учебный курс "Оценка НАТО-вских операций на оперативном уровне", который проводился Мобильной тренинговой группой Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме в рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны и НАТО на 2023 год.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала был представлен брифинг по итогам курса.

Выступившие поведали о важности подобных курсов в расширении военного сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, поздравили выпускников и пожелали им успехов в дальнейшей служебной деятельности.

В заключение выпускникам были вручены сертификаты, было сделано фото на память.