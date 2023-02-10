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В Баку завершился учебный курс НАТО

В Баку завершился учебный курс НАТО Завершился учебный курс "Оценка НАТО-вских операций на оперативном уровне", который проводился Мобильной тренинговой группой Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме в рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партне
Армия
10 февраля 2023 г. 12:04
В Баку завершился учебный курс НАТО

Завершился учебный курс "Оценка НАТО-вских операций на оперативном уровне", который проводился Мобильной тренинговой группой Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме в рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны и НАТО на 2023 год.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала был представлен брифинг по итогам курса.

Выступившие поведали о важности подобных курсов в расширении военного сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, поздравили выпускников и пожелали им успехов в дальнейшей служебной деятельности.

В заключение выпускникам были вручены сертификаты, было сделано фото на память.

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Версия на английском языке ФотоNATO training course in Baku ends 
Версия на азербайджанском языке ФотоNATO-nun Bakıda keçirilən təlim kursu başa çatıb

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