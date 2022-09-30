В Баку завершился курс "База данных КОВ"

29 сентября состоялась церемония закрытия проводившегося в нашей стране курса НАТО «База данных концепции оперативных возможностей (КОВ)» (OCC EF Database Training Course).

29 сентября состоялась церемония закрытия проводившегося в нашей стране курса НАТО «База данных концепции оперативных возможностей (КОВ)» (OCC E&F Database Training Course).

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Участникам мероприятия был представлен брифинг об итогах курса.

Разбившись по двум группам, слушатели курса выполнили задачи по созданию ИТ-инфраструктуры и программного обеспечения OСC E&F, а также планированию и оценке мероприятий OСC E&F при помощи программного обеспечения.

В заключение слушателям курса были вручены соответствующие сертификаты.