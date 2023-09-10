В Баку завершилось рабочее заседание Азербайджано-иранской совместной комиссии

Завершилось третье заседание Совместной комиссии по сотрудничеству в военной сфере между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Генеральным штабом Вооруженных сил Исламской Республики Иран.
Как сообщили
В своем заключительном выступлении глава делегации вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-майор Мохаммед Ахади отметил, что некоторые силы, распространяя необоснованную и ложную информацию, пытаются подорвать существующие между двумя странами отношения дружбы и добрососедства, подчеркнул важность взаимных визитов и встреч на рабочем уровне.
На заседании Совместной комиссии были высоко оценены реализуемые меры, подчеркнута хорошая основа для развития сотрудничества между нашими странами на двустороннем, региональном и международном уровнях.
В заключение был подписан итоговый протокол заседания.