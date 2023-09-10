В Баку завершилось рабочее заседание Азербайджано-иранской совместной комиссии

Завершилось третье заседание “Совместной комиссии” по сотрудничеству в военной сфере между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Генеральным штабом Вооруженных сил Исламской Республики Иран.

Завершилось третье заседание Совместной комиссии по сотрудничеству в военной сфере между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Генеральным штабом Вооруженных сил Исламской Республики Иран.

Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, на заседании, прошедшем в Управлении международного военного сотрудничества, были обсуждены результаты переговоров и состоялся обмен мнениями о расширении отношений по нескольким направлениям сотрудничества в военной сфере.

В своем заключительном выступлении глава делегации вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-майор Мохаммед Ахади отметил, что некоторые силы, распространяя необоснованную и ложную информацию, пытаются подорвать существующие между двумя странами отношения дружбы и добрососедства, подчеркнул важность взаимных визитов и встреч на рабочем уровне.

На заседании Совместной комиссии были высоко оценены реализуемые меры, подчеркнута хорошая основа для развития сотрудничества между нашими странами на двустороннем, региональном и международном уровнях.

В заключение был подписан итоговый протокол заседания.