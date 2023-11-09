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В Баку завершились международные спортивные соревнования среди курсантов

В Баку завершились международные спортивные соревнования среди курсантов В Военном институте имени Гейдара Алиева завершились международные спортивные соревнования с участием курсантов военно-учебных заведений Азербайджана, Турции и Грузии.
Армия
9 ноября 2023 г. 15:33
В Баку завершились международные спортивные соревнования среди курсантов

В Военном институте имени Гейдара Алиева завершились международные спортивные соревнования с участием курсантов военно-учебных заведений Азербайджана, Турции и Грузии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В соревнованиях с участием 80 военнослужащих команды соревновались в таких видах спорта, как футбол, волейбол, плавание и легкая атлетика.

На церемонии закрытия соревнований минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и сынов Родины, ставших шехидами во имя территориальной целостности Азербайджана, прозвучали государственные гимны трех стран.

Выступившие на церемонии гости поздравили победившие команды и пожелали им успехов в дальнейшей деятельности. Была особо подчеркнута важность международных спортивных соревнований с участием курсантов военно-учебных заведений Азербайджана, Турции и Грузии в поддержании высокого уровня физической подготовки личного состава.

Победившим командам были вручены дипломы, кубки и медали.

В заключение было сделано фото на память.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan kursantlarının idman yarışları başa çatıb

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