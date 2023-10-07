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В Баку завершились командно-штабные учения "Eternity-2023"

В Баку завершились командно-штабные учения "Eternity-2023" В Баку завершились командно-штабные учения c компьютерной поддержкой "Eternity-2023", в которых принимали участие военнослужащие Азербайджана, Турции и Грузии.
Армия
7 октября 2023 г. 13:59
В Баку завершились командно-штабные учения Eternity-2023

В Баку завершились командно-штабные учения c компьютерной поддержкой "Eternity-2023", в которых принимали участие военнослужащие Азербайджана, Турции и Грузии.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В ходе учений, состоявшихся с привлечением военнослужащих трех стран и представителей соответствующих государственных структур, были выполнены задачи по организации охраны стратегически важных и региональных экономических проектов.

В Центре военных игр Института военного управления Национального университета обороны состоялось мероприятие по случаю завершения учений.

На мероприятии было отмечено, что основное внимание при проведении учений было уделено укреплению взаимодействия и обеспечению слаженности действий между Вооруженными силами Азербайджана, Турции и Грузии.

Было отмечено, что все задачи, поставленные в ходе командно-штабных учений "Eternity-2023" с компьютерной поддержкой, были успешно выполнены.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано совместное фото на память.

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Версия на английском языке Фото‘Eternity-2023’ computer-assisted Command and Staff Exercises ends
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan hərbçilərinin komanda-qərargah təlimi başa çatıb

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