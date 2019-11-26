В Баку состоялась встреча председателя Военного комитета НАТО и начальника Генштаба ВС России - ОБНОВЛЕНО

В Баку состоялась встреча начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова и главы Военного комитета НАТО, главного маршала авиации Стюарта Пича.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство обороны России.

Военачальники обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской безопасности, возможных мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия - НАТО, включая перспективу возобновления диалога военных экспертов, а также обсудили обстановку в кризисных регионах.

*** 18:02

В Баку пройдет встреча между председателем Военного комитета НАТО, главным маршалом авиации сэром Стюартом Пичем и начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерием Герасимовым.

Как сообщает Report, об этом на встрече с министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым 26 ноября заявил председатель Военного комитета НАТО, главный маршал авиации сэр Стюарт Пич.

Гость выразил признательность руководству Азербайджана за теплый прием и гостеприимство, а также за содействие в проведении встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в Баку.