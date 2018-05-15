В Баку впервые проходит встреча с постоянной группой экспертов по тылу стран-партнеров НАТО

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В рамках сотрудничества с НАТО впервые в Баку проводится встреча с постоянной группой экспертов по тылу стран-партнеров Альянса на темы: движение и транспорт, устойчивое планирование и свобода передвижения.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В мероприятии, которое продлится до 18-го мая, принимают участие 24 представителя из 13-ти стран.

Основной целью экспертной группы является нахождение путей развития для плодотворного использования материально-технических подразделений стран-партнеров, вносящих вклад в операции НАТО с определением их возможностей.