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    В Баку впервые проходит встреча с постоянной группой экспертов по тылу стран-партнеров НАТО

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    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В рамках сотрудничества с НАТО впервые в Баку проводится встреча с постоянной группой экспертов по тылу стран-партнеров Альянса на темы: движение и транспорт, устойчивое планирование и свобода передвижения.

    Об этом Report сообщили в министерстве обороны. 

    В мероприятии, которое продлится до 18-го мая, принимают участие 24 представителя из 13-ти стран.

    Основной целью экспертной группы является нахождение путей развития для плодотворного использования материально-технических подразделений стран-партнеров, вносящих вклад в операции НАТО с определением их возможностей.

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