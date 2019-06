В Баку выступят военные оркестры Азербайджана и Великобритании

Согласно плану военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджанской Республики и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, военный оркестр "The Salamanca Band & Bugles of The Rifles" Королевской армии Великобритании и Северной Ирландии находится с очередным визитом в нашей стране.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, в рамках визита 13 июня в 18:30 на Площади фонтанов под открытым небом будет организован концерт и совместное показательное выступление Отдельного образцового военного оркестра Министерства обороны Азербайджана и военного оркестра "The Salamanca Band & Bugles of The Rifles" Королевской армии Великобритании и Северной Ирландии.

В исполнении военных оркестров прозвучат военно-патриотические песни, различные военные марши и отрывки из известных современных и классических музыкальных произведений азербайджанских, английских и мировых композиторов.