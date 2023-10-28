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В Баку у бывших заключенных изъяли пистолеты и автоматы

В Баку у бывших заключенных изъяли пистолеты и автоматы В Абшеронском районе Баку у бывших заключенных изъяли пистолеты и автоматы.
Армия
28 октября 2023 г. 17:49
В Баку у бывших заключенных изъяли пистолеты и автоматы

В Абшеронском районе Баку у бывших заключенных изъяли пистолеты и автоматы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Управлением полиции Абшеронского района и территориальными отделениями полиции поселков Гобу, Мехдиабад и Сарай были проведены очередные профилактические мероприятия против правонарушителей.

У ранее судимых жителей поселка Гобу Турала Алиагаева (1988 года рождения) был изъят 1 пистолет марки “ТТ”, 2 патрона, 1 магазин, Рамиля Камилова (1984 года рождения) - 1 автомат марки “АК-74”, 10 патронов, 1 магазин, жителя села Мамедли Мустафы Гахраманова (1998 года рождения) - 1 автомат Калашникова, 7 патронов, 1 магазин, жителя поселка Сарай Парвиза Гусейнова (1985 года рождения) - 1 пистолет марки “ТТ”, 2 патрона и 1 магазин.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAbşeronda keçmiş məhkumlardan tapança və avtomatlar götürülüb

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