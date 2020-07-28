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В Баку торжественно встретили участвующий в учении личный состав ВС Турции

В Баку торжественно встретили участвующий в учении личный состав ВС Турции В учениях будут задействованы личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы
Армия
28 июля 2020 г. 12:11
В Баку торжественно встретили участвующий в учении личный состав ВС Турции

Состоялась торжественная церемония встречи в связи с прибытием в Баку личного состава Вооруженных сил Турции, привлеченного к азербайджано-турецким совместным широкомасштабным тактическим и летно-тактическим учениям с боевой стрельбой с участием Сухопутных войск и Военно-воздушных сил обеих стран, которые пройдут в соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой и согласно годовому плану в нашей стране с 29-го июля по 10-е августа.

Об этом сообщили Report в Минобороны Азербайджана.

Сначала были возложены цветы к установленному на территории воинской части бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева. Минутой молчания была почтена память Великого лидера и шехидов, павших за независимость и территориальную целостность нашей страны.

В учениях будут задействованы личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты ВВС, а также подразделения ПВО и зенитно-ракетные подразделения армий двух стран.

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Версия на английском языке ФотоTurkish Forces arrive in Baku for joint military exercises
Версия на азербайджанском языке ФотоBirgə təlimdə iştirak edəcək Türkiyə hərbçiləri Bakıya gəlib

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