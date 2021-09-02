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В Баку стартуют совместные учения азербайджанских и турецких военнослужащих 

В Баку стартуют совместные учения азербайджанских и турецких военнослужащих  В соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере, заключенным между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, военнослужащие двух стран приступили к совместным учениям.
Армия
2 сентября 2021 г. 14:39
В Баку стартуют совместные учения азербайджанских и турецких военнослужащих 
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В соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере, заключенным между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, военнослужащие двух стран приступили к совместным учениям.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Основной целью учений с участием азербайджанских и турецких военнослужащих является усовершенствование взаимодействия подразделений армий двух стран в ходе боевых действий, развитие у командиров навыков принятия военных решений и управления подразделениями. На учениях также будут выполнены задачи по проведению операций подводной атаки и подводной обороны.

Двусторонние совместные учения продлятся до 12 сентября.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani and Turkish servicemen start joint exercises in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Azərbaycan və Türkiyə hərbçiləri birgə təlim-məşqlərə başlayıb

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