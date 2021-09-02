В Баку стартуют совместные учения азербайджанских и турецких военнослужащих

В соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере, заключенным между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, военнослужащие двух стран приступили к совместным учениям.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере, заключенным между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, военнослужащие двух стран приступили к совместным учениям.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Основной целью учений с участием азербайджанских и турецких военнослужащих является усовершенствование взаимодействия подразделений армий двух стран в ходе боевых действий, развитие у командиров навыков принятия военных решений и управления подразделениями. На учениях также будут выполнены задачи по проведению операций подводной атаки и подводной обороны.

Двусторонние совместные учения продлятся до 12 сентября.