В Баку стартуют совместные учения азербайджанских и турецких военнослужащих 

В соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере, заключенным между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, военнослужащие двух стран приступили к совместным учениям.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Основной целью учений с участием азербайджанских и турецких военнослужащих является усовершенствование взаимодействия подразделений армий двух стран в ходе боевых действий, развитие у командиров навыков принятия военных решений и управления подразделениями. На учениях также будут выполнены задачи по проведению операций подводной атаки и подводной обороны.
Двусторонние совместные учения продлятся до 12 сентября.