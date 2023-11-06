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В Баку стартовали международные спортивные состязания среди курсантов

В Баку стартовали международные спортивные состязания среди курсантов 6 ноября в Военном институте имени Гейдара Алиева стартовали международные спортивные состязания среди курсантов военно-учебных заведений Азербайджана, Турции и Грузии.
Армия
6 ноября 2023 г. 17:40
В Баку стартовали международные спортивные состязания среди курсантов

6 ноября в Военном институте имени Гейдара Алиева стартовали международные спортивные состязания среди курсантов военно-учебных заведений Азербайджана, Турции и Грузии.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

На церемонии открытия состязаний сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. В сопровождении Военного оркестра прозвучали государственные гимны стран-участниц.

Выступившие на церемонии рассказали о важности подобных мероприятий с участием курсантов военно-учебных заведений Азербайджана, Турции и Грузии с точки зрения поддержания высокого уровня физической подготовки личного состава и пожелали командам успехов.

Было отмечено, что в соревнованиях по футболу, волейболу, плаванию и легкой атлетике принимают участие 80 военнослужащих.

На первом этапе состоялись соревнования по футболу и волейболу между командами Азербайджана и Турции.

Отметим, что по итогам международных соревнований, которые продлятся до 10 ноября, победители будут награждены дипломами, почетными грамотами и медалями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan kursantları arasında yarış keçirilir

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