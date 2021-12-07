В Баку стартовал учебный курс НАТО

В рамках программы Сотрудничества по индивидуальному партнерству между министерством обороны Азербайджана и НАТО на 2021 год в Н-ской войсковой части стартовал учебный курс на тему "Воздушные операции" с участием военнослужащих ВВС Азербайджана и мобильно

В рамках программы Сотрудничества по индивидуальному партнерству между министерством обороны Азербайджана и НАТО на 2021 год в Н-ской войсковой части стартовал учебный курс на тему "Воздушные операции" с участием военнослужащих ВВС Азербайджана и мобильной тренинговой группы Командования объединенных военно-воздушных сил НАТО в Рамштайне.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

На курсах проводится инструктаж по вопросам организации действий подразделений ВВС в соответствии со стандартами Концепции Оперативных Возможностей (КОВ), обеспечения охраны, мер безопасности и т.д.

Курсы продлятся до 9 декабря.