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В Баку стартовал учебный курс НАТО

В Баку стартовал учебный курс НАТО В рамках программы Сотрудничества по индивидуальному партнерству между министерством обороны Азербайджана и НАТО на 2021 год в Н-ской войсковой части стартовал учебный курс на тему "Воздушные операции" с участием военнослужащих ВВС Азербайджана и мобильно
Армия
7 декабря 2021 г. 12:49
В Баку стартовал учебный курс НАТО

В рамках программы Сотрудничества по индивидуальному партнерству между министерством обороны Азербайджана и НАТО на 2021 год в Н-ской войсковой части стартовал учебный курс на тему "Воздушные операции" с участием военнослужащих ВВС Азербайджана и мобильной тренинговой группы Командования объединенных военно-воздушных сил НАТО в Рамштайне.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

На курсах проводится инструктаж по вопросам организации действий подразделений ВВС в соответствии со стандартами Концепции Оперативных Возможностей (КОВ), обеспечения охраны, мер безопасности и т.д.

Курсы продлятся до 9 декабря.

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Версия на английском языке ФотоNATO’s Mobile Training Team conducts courses
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda NATO-nun təlim kursları başlayıb

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