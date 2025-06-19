О нас

В Баку состоялась встреча военных специалистов Азербайджана и Узбекистана

В Баку состоялась встреча военных специалистов Азербайджана и Узбекистана В Баку состоялась встреча военных специалистов Азербайджана и Узбекистана.
Армия
19 июня 2025 г. 17:48
В Баку состоялась встреча военных специалистов Азербайджана и Узбекистана

В Баку состоялась встреча военных специалистов Азербайджана и Узбекистана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В соответствии с планом военного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном, в Баку состоялась рабочая встреча военных специалистов обеих стран в области связи и информационных технологий.

Стороны подробно обсудили вопросы, касающиеся систем связи, информационно-коммуникационных технологий, построения серверной инфраструктуры, а также применения искусственного интеллекта.

В ходе встречи были рассмотрены различные аспекты двустороннего сотрудничества и даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Meeting of Azerbaijani and Uzbek military experts held in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda Azərbaycan və Özbəkistan hərbi mütəxəssisləri görüşüb

Экслюзивные новости

АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
19 июня 2025 г. 13:59
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
17 июня 2025 г. 17:12
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
17 июня 2025 г. 16:31
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
17 июня 2025 г. 15:08
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
17 июня 2025 г. 13:27
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
16 июня 2025 г. 12:22
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
13 июня 2025 г. 21:00
Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
13 июня 2025 г. 15:27
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
12 июня 2025 г. 18:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi