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В Баку состоялась встреча военных делегаций Азербайджана и Казахстана

В Баку состоялась встреча военных делегаций Азербайджана и Казахстана В Баку состоялась встреча военных делегаций Азербайджана и Казахстана
Армия
16 мая 2025 г. 13:01
В Баку состоялась встреча военных делегаций Азербайджана и Казахстана

В соответствии с планом двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Казахстана на 2025 год, в Азербайджан с визитом прибыла делегация, возглавляемая заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана — начальником Национального центра управления обороной генерал-майором Фазылоллой Баденовым.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сначала гости посетили Аллею шехидов, где почтили память героических сынов Азербайджана, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Родины, и возложили цветы на их могилы.

В рамках визита делегация побывала в Центре боевого управления Министерства обороны, а также на командных пунктах Военно-воздушных и Военно-морских сил.

Гостям был представлен брифинг о повседневной деятельности войск, а также об управлении в условиях кризисных и чрезвычайных ситуаций. Были даны ответы на интересующие гостей вопросы.

На встречах была подчёркнута важная роль подобных визитов в развитии двустороннего военного сотрудничества.

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Версия на английском языке ФотоBaku hosts meeting between Azerbaijani and Kazakh military delegations
Версия на азербайджанском языке Фото Qazaxıstan Ordusunun Baş Qərargah rəisinin müavini Azərbaycana gəlib

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