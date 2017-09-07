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    В Баку состоялась встреча начальников генеральных штабов ВС Азербайджана и России - ВИДЕО

    Наджмеддин Садыков отметил, что нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой региональной безопасности
    © Mod.gov.az

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился 7-го сентября с делегацией, возглавляемой первым заместителем министра обороны Российской Федерации - начальником Генерального штаба Вооруженных сил, генералом армии Валерием Герасимовым.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Поприветствовав гостей, генерал-полковник Н.Садыков отметил, что сотрудничество между двумя странами построено на дружеских отношениях, взаимном доверии и, постоянно развиваясь, эти отношения в последние годы достигли уровня стратегического партнерства.

    Затронув военно-политическую ситуацию в регионе, генерал-полковник Н.Садыков отметил, что нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой региональной безопасности. Начальник Генштаба подчеркнул важность достижения решения конфликта в рамках норм международного права.

    Генерал армии В.Герасимов также отметив, что связи наших государств имеют исторические корни и Азербайджан является важным стратегическим партнером России, подчеркнул важность с точки зрения расширения двусторонних отношений, а также военного и военно-технического сотрудничества организации и проведения взаимных встреч военных представителей на высоком уровне.

    Затем стороны обсудили текущее состояние военного и военно-технического сотрудничества, перспектив развития связей в области военного образования, а также провели обмен мнениями относительно вопросов, представляющих взаимный интерес.

    Генерал армии В.Герасимов выразил глубокую признательность руководству Азербайджана за высокое гостеприимство и организацию двусторонней встречи с председателем Военного комитета НАТО генералом Петром Павлом в Баку.

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