В Баку состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Казахстана

6 октября в Азербайджан прибыла делегация во главе с министром обороны Республики Казахстан генерал-полковником Русланом Жаксылыковым.

6 октября в Азербайджан прибыла делегация во главе с министром обороны Республики Казахстан генерал-полковником Русланом Жаксылыковым.

Как сообщает Report, об этом заявили в министерстве обороны Азербайджана.

Сначала гости возложили цветы на могилы Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой на Аллее почетного захоронения, а затем посетили Аллею шехидов, где почтили память наших сограждан, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, был возложен венок к мемориалу "Вечный огонь".

Затем в министерстве обороны состоялась торжественная церемония встречи. Министры обороны обеих стран прошли перед почетным караулом. В исполнении военного оркестра прозвучали Государственные гимны Азербайджана и Казахстана. В соответствии с протоколом генерал-полковник Р.Жаксылыков оставил памятную запись в Книге почетных гостей.

На встрече в расширенном составе министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, поприветствовав гостей, выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане. Министр подчеркнул, что двустороннее военное сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном основывается на дружеских и братских отношениях.

Поблагодарив за теплый прием и оказанное гостеприимство, министр обороны Казахстана поздравил своего коллегу с восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, пожелал упокоения душ шехидов и выразил глубокие соболезнования их близким.

Генерал-полковник Р.Жаксылыков выразил удовлетворение нынешним уровнем двустороннего военного сотрудничества.

На встрече была подчеркнута значимость совместных тактических учений "Хазри-2023" с участием кораблей и военнослужащих ВМС обеих стран, проходящих в азербайджанском секторе Каспийского моря. Была отмечена важность проведения совместных тактических учений с точки зрения повышения профессионализма военнослужащих.

Подчеркивалась особая значимость обмена опытом в армейском строительстве обеих стран.

На встрече обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В заключение был подписан "План двустороннего военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Казахстан на 2024 год".

После встречи делегация посетила Узел кибербезопасности Генерального штаба армии Азербайджана, центральные командные пункты министерства обороны и ВВС, и ознакомилась с проводимой здесь работой.