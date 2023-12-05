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В Баку состоялась встреча командующих ВМС Азербайджана и Ирана

В Баку состоялась встреча командующих ВМС Азербайджана и Ирана Командующий ВМС Азербайджана вице-адмирал Субхан Бекиров встретился с командующим ВМС Армии Исламской Республики Иран контр-адмиралом Шахрамом Ирани, находящимся с визитом в нашей стране.
Армия
5 декабря 2023 г. 16:47
В Баку состоялась встреча командующих ВМС Азербайджана и Ирана

Командующий ВМС Азербайджана вице-адмирал Субхан Бекиров встретился с командующим ВМС Ирана контр-адмиралом Шахрамом Ирани, находящимся с визитом в нашей стране.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Сначала состоялась торжественная церемония встречи. Гость прошел перед почетным караулом, прозвучали государственные гимны обеих стран.

Были возложены цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории штаба ВМС, почтена его светлая память.

Затем в соответствии с протоколом была оставлена памятная запись в "Книге почетных гостей".

На встрече, состоявшейся в здании штаба ВМС, обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном. Была особо отмечена важность проведения совместных учений на Каспийском море в целях повышения профессионализма военнослужащих и обмена опытом. На встрече также состоялся подробный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani, Iranian Navy Commanders meet in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və İran HDQ komandanları Bakıda görüşüb, əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

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