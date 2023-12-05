В Баку состоялась встреча командующих ВМС Азербайджана и Ирана

Командующий ВМС Азербайджана вице-адмирал Субхан Бекиров встретился с командующим ВМС Армии Исламской Республики Иран контр-адмиралом Шахрамом Ирани, находящимся с визитом в нашей стране.

Командующий ВМС Азербайджана вице-адмирал Субхан Бекиров встретился с командующим ВМС Ирана контр-адмиралом Шахрамом Ирани, находящимся с визитом в нашей стране.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Сначала состоялась торжественная церемония встречи. Гость прошел перед почетным караулом, прозвучали государственные гимны обеих стран.

Были возложены цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории штаба ВМС, почтена его светлая память.

Затем в соответствии с протоколом была оставлена памятная запись в "Книге почетных гостей".

На встрече, состоявшейся в здании штаба ВМС, обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном. Была особо отмечена важность проведения совместных учений на Каспийском море в целях повышения профессионализма военнослужащих и обмена опытом. На встрече также состоялся подробный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.