В Баку состоялась рабочая встреча с группой экспертов НАТО

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ 30 мая в Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны была проведена рабочая встреча с группой экспертов НАТО по выполнению части документа "Процесс планирования и анализа (ППА) Цели партнерства (ЦП)", касающихся министерства обороны Азербайджанской Республики.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены реформы, проводимые в сфере обороны, сотрудничество с НАТО, выполнение Целей партнерства программы ППА и возможные новые Цели партнерства.