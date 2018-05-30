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    В Баку состоялась рабочая встреча с группой экспертов НАТО

    Обсуждены возможные новые Цели Партнерства
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    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ 30 мая в Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны была проведена рабочая встреча с группой экспертов НАТО по выполнению части документа "Процесс планирования и анализа (ППА) Цели партнерства (ЦП)", касающихся министерства обороны Азербайджанской Республики.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В ходе встречи были обсуждены реформы, проводимые в сфере обороны, сотрудничество с НАТО, выполнение Целей партнерства программы ППА и возможные новые Цели партнерства.

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