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В Баку состоялась рабочая встреча с экспертами НАТО в сфере военного образования

В Баку состоялась рабочая встреча с экспертами НАТО в сфере военного образования Согласно совместному плану действий НАТО-Азербайджан по содействию развитию учебно-тренировочных сфер системы военного образования Азербайджанской армии, в рамках Программы расширения военного образования (DEEP) в Баку состоялась рабочая встреча с эксперт
Армия
18 ноября 2021 г. 19:48
В Баку состоялась рабочая встреча с экспертами НАТО в сфере военного образования

Согласно совместному плану действий НАТО-Азербайджан по содействию развитию учебно-тренировочных сфер системы военного образования Азербайджанской армии, в рамках Программы расширения военного образования (DEEP) в Баку состоялась рабочая встреча с экспертной группой НАТО.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На встрече, состоявшейся в Военной академии Вооруженных сил между экспертами в сфере военного образования Министерства обороны и Альянса, была обсуждена деятельность в области военного образования в Азербайджанской армии в 2021 году. Состоялся обмен мнениями по вопросам планирования и реализации мероприятий на предстоящий год, рассмотрены новые перспективы, проанализированы планы сотрудничества.

Затем гости посетили Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева. Состоялся обмен мнениями о перспективах развития системы военного образования, был обсужден ряд вопросов по методологии военного образования, представлены взаимные брифинги, посвященные опыту в этой сфере.

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Версия на английском языке ФотоBaku hosts working meeting with NATO military education experts
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda NATO-nun hərbi təhsil üzrə ekspertləri ilə işçi görüşü keçirilib

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