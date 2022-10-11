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В Баку состоится заседание Комитета начальников штабов ВС государств-участников СНГ

В Баку состоится заседание Комитета начальников штабов ВС государств-участников СНГ 12 октября в Баку состоится очередное заседание Комитета начальников штабов Вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ).
Армия
11 октября 2022 г. 14:23
В Баку состоится заседание Комитета начальников штабов ВС государств-участников СНГ

12 октября в Баку состоится очередное заседание Комитета начальников штабов Вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В заседании примут участие начальники Генеральных штабов Вооруженных сил Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России и военный атташе Таджикистана в РФ.

Председательствовать на заседании будет первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев.

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Версия на английском языке Baku to host meeting of Committee of CIS Chiefs of Staff 
Версия на азербайджанском языке Bakıda MDB Qərargah Rəisləri Komitəsinin iclası keçiriləcək

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