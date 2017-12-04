В Баку состоится 10-е Заседание Азербайджано-турецкого военного диалога на высшем уровне

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ 5-го декабря в Баку начнет свою работу 10-ое Заседание Азербайджано-турецкого военного диалога на высшем уровне.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе заседания в рабочих группах делегации рассмотрят текущее состояние двусторонних отношений и обсудят основные направления деятельности по выполнению предстоящих задач.

Сопредседателем заседания с азербайджанской стороны является заместитель министра обороны по личному составу генерал-лейтенант Керим Велиев, а с турецкой стороны - начальник главного управления по планам и принципам Генерального Штаба ВС генерал-лейтенант Явуз Туркгенджи.

Обсуждения в рамках военного диалога завершатся 7-го декабря.

Отметим, что последнее 9-ое Заседание Азербайджано-турецкого диалога на высшем уровне состоялось в декабре 2016-го года в городе Анкара.