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    В Баку состоится 10-е Заседание Азербайджано-турецкого военного диалога на высшем уровне

    Обсуждения в рамках военного диалога завершатся 7-го декабря

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ 5-го декабря в Баку начнет свою работу 10-ое Заседание Азербайджано-турецкого военного диалога на высшем уровне.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В ходе заседания в рабочих группах делегации рассмотрят текущее состояние двусторонних отношений и обсудят основные направления деятельности по выполнению предстоящих задач.

    Сопредседателем заседания с азербайджанской стороны является заместитель министра обороны по личному составу генерал-лейтенант Керим Велиев, а с турецкой стороны - начальник главного управления по планам и принципам Генерального Штаба ВС генерал-лейтенант Явуз Туркгенджи.

    Обсуждения в рамках военного диалога завершатся 7-го декабря.

    Отметим, что последнее 9-ое Заседание Азербайджано-турецкого диалога на высшем уровне состоялось в декабре 2016-го года в городе Анкара.

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