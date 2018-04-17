В Баку проводится учебный курс в рамках программы НАТО

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ При организации Управления военного партнерства НАТО впервые в Баку в рамках программы Концепции оперативных возможностей (КОВ) НАТО проводится учебный курс "База данных КОВ" для военнослужащих стран-членов и партнеров НАТО.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В мероприятии принимают участие до 60-и представителей из 25-ти стран-членов и партнеров НАТО.

Курс продлится до 19-го апреля.

Отметим, что Азербайджан в 2004-ом году присоединился к программе КОВ. В настоящее время наша страна заявила в Объединение совместных сил КОВ один батальон, одну разведывательную роту, пару транспортных вертолётов Mİ-17 ВВС и Палубную группу ВМС.