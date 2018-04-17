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    В Баку проводится учебный курс в рамках программы НАТО

    Курс продлится до 19-го апреля
    © Mod.gov.az

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ При организации Управления военного партнерства НАТО впервые в Баку в рамках программы Концепции оперативных возможностей (КОВ) НАТО проводится учебный курс "База данных КОВ" для военнослужащих стран-членов и партнеров НАТО.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В мероприятии принимают участие до 60-и представителей из 25-ти стран-членов и партнеров НАТО.

    Курс продлится до 19-го апреля.

    Отметим, что Азербайджан в 2004-ом году присоединился к программе КОВ. В настоящее время наша страна заявила в Объединение совместных сил КОВ один батальон, одну разведывательную роту, пару транспортных вертолётов Mİ-17 ВВС и Палубную группу ВМС.

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