В Баку проводится учебный курс НАТО

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В рамках "Программы Сотрудничества по Индивидуальному Партнерству между министерством обороны Азербайджанской Республики и НАТО на 2018 год" 12-го февраля в Баку начался учебный курс на тему "Планирование учений".

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В ходе мероприятия, организованного Мобильной Учебной Группой Командования Объединенных Сил Североатлантического Альянса в Брунсуме, участникам будут представлены брифинги по различным темам.

В учебном курсе, который продлится до 16-го февраля, принимают участие военнослужащие из различных видов войск.