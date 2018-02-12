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    В Баку проводится учебный курс НАТО

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В рамках "Программы Сотрудничества по Индивидуальному Партнерству между министерством обороны Азербайджанской Республики и НАТО на 2018 год" 12-го февраля в Баку начался учебный курс на тему "Планирование учений".

    Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

    В ходе мероприятия, организованного Мобильной Учебной Группой Командования Объединенных Сил Североатлантического Альянса в Брунсуме, участникам будут представлены брифинги по различным темам.

    В учебном курсе, который продлится до 16-го февраля, принимают участие военнослужащие из различных видов войск.

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