В Баку проводится учебный курс НАТО

В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны и НАТО на 2022 год, проводится учебный курс "Использование вертолетов в операциях" с участием военнослужащих ВВС и представителей мобильной учебной группы командо

В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны и НАТО на 2022 год, проводится учебный курс "Использование вертолетов в операциях" с участием военнослужащих ВВС и представителей мобильной учебной группы командования ВВС НАТО в Рамштайне.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала для участников курса был проведен брифинг, дана информация о структуре, сценариях мобильного учебного курса, поставленных задачах и целях.

Отмечалось, что в ходе курса, проводимого в рамках Концепции оперативных возможностей, будут представлены брифинги по вопросам организации деятельности в соответствующих подразделениях ВВС по стандартам НАТО, обеспечения мер обороны и безопасности, а также другим тематикам. Наряду с этим, будет осуществлена деятельность по авиационному обеспечению.

Учебный курс продлится до 13 октября.