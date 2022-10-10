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В Баку проводится учебный курс НАТО

В Баку проводится учебный курс НАТО В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны и НАТО на 2022 год, проводится учебный курс "Использование вертолетов в операциях" с участием военнослужащих ВВС и представителей мобильной учебной группы командо
Армия
10 октября 2022 г. 17:59
В Баку проводится учебный курс НАТО

В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны и НАТО на 2022 год, проводится учебный курс "Использование вертолетов в операциях" с участием военнослужащих ВВС и представителей мобильной учебной группы командования ВВС НАТО в Рамштайне.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала для участников курса был проведен брифинг, дана информация о структуре, сценариях мобильного учебного курса, поставленных задачах и целях.

Отмечалось, что в ходе курса, проводимого в рамках Концепции оперативных возможностей, будут представлены брифинги по вопросам организации деятельности в соответствующих подразделениях ВВС по стандартам НАТО, обеспечения мер обороны и безопасности, а также другим тематикам. Наряду с этим, будет осуществлена деятельность по авиационному обеспечению.

Учебный курс продлится до 13 октября.

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Версия на английском языке ФотоBaku hosts NATO training course 
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda NATO-nun təlim kursu başlayıb

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