О нас

В Баку проводится тренинг с участием экспертов НАТО

В Баку проводится тренинг с участием экспертов НАТО В рамках Программы расширения военного образования (DEEP) НАТО в Институте военного управления Национального университета обороны министерства обороны проводится тренинг "STANAG – 6001: составление тестов на чтение и аудирование" с участием специалистов М
Армия
2 ноября 2023 г. 14:12
В Баку проводится тренинг с участием экспертов НАТО

В рамках Программы расширения военного образования (DEEP) НАТО в Институте военного управления Национального университета обороны министерства обороны проводится тренинг "STANAG – 6001: составление тестов на чтение и аудирование" с участием специалистов Международного бюро языковой координации.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Накануне тренинга ректор Института военного управления, доктор национальных и военных наук, профессор полковник Бабир Гулиев встретился с гостями.

Было отмечено, что проведенные встречи и организованные курсы сыграли важную роль в совершенствовании области военного образования.

Делегация предоставила информацию о проводимой в ходе тренинга деятельности по обучению современным методикам и средствам в области военного образования.

Отметим, что на тренинге с участием преподавательского состава Центра иностранного языка, экспертов по отечественному и зарубежному образованию стандартизируются тесты на аудирование (listening), чтение (reading) и умение писать (writing), анализируются образцы тестов, составленные тестовыми комиссиями, при участии военнослужащих, обучающихся в Центре иностранного языка, проверяются тесты на аудирование.

Основной целью тренинга является совершенствование знаний и умений преподавателей и педагогов-инструкторов, привлеченных к составлению и оценке тестов STANAG-6001 Центра иностранного языка.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоNational Defense University hosts training with participation of NATO experts
Версия на азербайджанском языке ФотоNATO ekspertləri Bakıda treninq keçir

Другие новости из категории

Азербайджанский военнослужащий награжден на международном мероприятии в Китае
ФотоАзербайджанский военнослужащий награжден на международном мероприятии в Китае
2 ноября 2023 г. 10:46
Назван объем средств, предусмотренных на усиление оборонного потенциала Азербайджана в 2024 году
Назван объем средств, предусмотренных на усиление оборонного потенциала Азербайджана в 2024 году
2 ноября 2023 г. 00:00
Минобороны Турции обнародовало кадры совместных учений с Азербайджаном
Минобороны Турции обнародовало кадры совместных учений с Азербайджаном
1 ноября 2023 г. 18:53
Керим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
ФотоКерим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
1 ноября 2023 г. 18:25
Министр: Военное сотрудничество Азербайджан-Пакистан-Турция строится на дружественных и братских отношениях
Министр: Военное сотрудничество Азербайджан-Пакистан-Турция строится на дружественных и братских отношениях
1 ноября 2023 г. 18:22
Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном
Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном
1 ноября 2023 г. 18:07
В Азербайджане курсы подготовки прапорщиков будут длиться два года 
В Азербайджане курсы подготовки прапорщиков будут длиться два года 
1 ноября 2023 г. 17:15
Минобороны опубликовало видеокадры обнаруженных в Карабахе складов с инженерными боеприпасами
Минобороны опубликовало видеокадры обнаруженных в Карабахе складов с инженерными боеприпасами
1 ноября 2023 г. 15:00
В Нахчыване прошли командно-штабные учения с привлечением спецназа и БПЛА
ФотоВ Нахчыване прошли командно-штабные учения с привлечением спецназа и БПЛА
1 ноября 2023 г. 14:24
Командующий Сухопутными войсками: Пакистан по сей день не признал Армению
Командующий Сухопутными войсками: Пакистан по сей день не признал Армению
1 ноября 2023 г. 13:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi