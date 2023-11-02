В Баку проводится тренинг с участием экспертов НАТО

В рамках Программы расширения военного образования (DEEP) НАТО в Институте военного управления Национального университета обороны министерства обороны проводится тренинг "STANAG – 6001: составление тестов на чтение и аудирование" с участием специалистов М

В рамках Программы расширения военного образования (DEEP) НАТО в Институте военного управления Национального университета обороны министерства обороны проводится тренинг "STANAG – 6001: составление тестов на чтение и аудирование" с участием специалистов Международного бюро языковой координации.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Накануне тренинга ректор Института военного управления, доктор национальных и военных наук, профессор полковник Бабир Гулиев встретился с гостями.

Было отмечено, что проведенные встречи и организованные курсы сыграли важную роль в совершенствовании области военного образования.

Делегация предоставила информацию о проводимой в ходе тренинга деятельности по обучению современным методикам и средствам в области военного образования.

Отметим, что на тренинге с участием преподавательского состава Центра иностранного языка, экспертов по отечественному и зарубежному образованию стандартизируются тесты на аудирование (listening), чтение (reading) и умение писать (writing), анализируются образцы тестов, составленные тестовыми комиссиями, при участии военнослужащих, обучающихся в Центре иностранного языка, проверяются тесты на аудирование.

Основной целью тренинга является совершенствование знаний и умений преподавателей и педагогов-инструкторов, привлеченных к составлению и оценке тестов STANAG-6001 Центра иностранного языка.