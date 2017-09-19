В Баку проводится семинар на тему "Основы материально-технического обеспечения"

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Согласно "Программе сотрудничества по индивидуальному партнерству между министерством обороны Азербайджанской Республики и НАТО на 2017 год", Мобильная учебная группа Командования Объединенных сил НАТО в Брунсуме проводит семинар на тему "Основы материально-технического обеспечения".

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Во время семинара делегация НАТО проинформирует участников об "Основах материально-технического обеспечения", "Планировании материально-технического обеспечения во время операций" и о других темах.

В мероприятии, которое будет проводиться до 28-го сентября, принимают участие военнослужащие из различных видов войск Вооруженных сил.