В Баку проводится рабочая встреча с экспертами НАТО в сфере образования

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Согласно совместному плану действий НАТО-Азербайджан по поддержанию развития системы военного образования, в рамках Программы расширения военного образования (DEEP) проводится рабочая встреча между экспертами НАТО и министерства обороны Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В ходе рабочей встречи, проводимой в Военной академии Вооруженных сил, которая продлится до 8-го июня, будут проведены обсуждения на тему "Модуль электронного образования".