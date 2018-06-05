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    В Баку проводится рабочая встреча с экспертами НАТО в сфере образования

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    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Согласно совместному плану действий НАТО-Азербайджан по поддержанию развития системы военного образования, в рамках Программы расширения военного образования (DEEP) проводится рабочая встреча между экспертами НАТО и министерства обороны Азербайджана.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. 

    В ходе рабочей встречи, проводимой в Военной академии Вооруженных сил, которая продлится до 8-го июня, будут проведены обсуждения на тему "Модуль электронного образования".

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