В Баку проводятся оценочные учения НАТО

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Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В рамках программы Концепции оперативных возможностей (OCC) НАТО, с OCC разведывательной ротой Вооруженных сил Азербайджанской Республики проводятся оценочные учения 1-го уровня.
Как сообщает Report со ссылкой на министерство обороны, во время учений, будут оцениваться уровень взаимодействия разведывательных подразделений с НАТО, а также выполнение тактических задач во время различных операций.
В учениях в качестве наблюдателя принимает участие делегация Командования сухопутных войск НАТО в Измире.
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