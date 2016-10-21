В Баку проводятся оценочные учения НАТО

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В рамках программы Концепции оперативных возможностей (OCC) НАТО, с OCC разведывательной ротой Вооруженных сил Азербайджанской Республики проводятся оценочные учения 1-го уровня.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство обороны, во время учений, будут оцениваться уровень взаимодействия разведывательных подразделений с НАТО, а также выполнение тактических задач во время различных операций.



В учениях в качестве наблюдателя принимает участие делегация Командования сухопутных войск НАТО в Измире.