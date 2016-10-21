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    В Баку проводятся оценочные учения НАТО

    В учениях в качестве наблюдателя принимает участие делегация Командования сухопутных войск НАТО в Измире

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В рамках программы Концепции оперативных возможностей (OCC) НАТО, с OCC разведывательной ротой Вооруженных сил Азербайджанской Республики проводятся оценочные учения 1-го уровня.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство обороны, во время учений, будут оцениваться уровень взаимодействия разведывательных подразделений с НАТО, а также выполнение тактических задач во время различных операций.

    В учениях в качестве наблюдателя принимает участие делегация Командования сухопутных войск НАТО в Измире.

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