В Баку проведены учебные курсы НАТО

Согласно Программе сотрудничества по индивидуальному партнерству на 2019-й год между министерством обороны Азербайджанской Республики и НАТО, мобильная учебная группа Командования объединенными силами НАТО в Брунсуме провела учебные курсы на тему "Оценка операций в НАТО".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В ходе курсов представители НАТО представили слушателям брифинги по процессу планирования, проектирования и оценки операций, методам анализа данных и другим темам. Были также проведены практические занятия в группах.

В завершение участникам курсов были вручены сертификаты.