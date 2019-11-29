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В Баку проведены учебные курсы НАТО

В Баку проведены учебные курсы НАТО

Согласно Программе сотрудничества по индивидуальному партнерству на 2019-й год между министерством обороны Азербайджанской Республики и НАТО, мобильная учебная группа Командования объединенными силами НАТО в Брунсуме провела учебные курсы на тему "Оценка операций в НАТО". 

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.  

В ходе курсов представители НАТО представили слушателям брифинги по процессу планирования, проектирования и оценки операций, методам анализа данных и другим темам. Были также проведены практические занятия в группах.

В завершение участникам курсов были вручены сертификаты.

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