В Баку прошли штабные переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Великобритании

Состоялись 6-е штабные переговоры между министерствами обороны Азербайджанской Республики, Великобритании и Королевства Северная Ирландия.

Состоялись 6-е штабные переговоры между министерствами обороны Азербайджанской Республики, Великобритании и Королевства Северная Ирландия.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встрече, состоявшейся в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны, были обсуждены вопросы безопасности, текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества. Были затронуты гуманитарные вопросы, а также предстоящие учения и тренинги по разминированию. Была выражена уверенность в том, что военное сотрудничество между сторонами и впредь будет взаимовыгодным.

Затем гости посетили Н-скую воинскую часть. Делегации был представлен брифинг об истории создания и основных направлениях деятельности воинской части, продемонстрирован видеоролик.

После встречи с военнослужащими, участвовавшими в организованных Великобританией курсах, состоялась церемония взаимного вручения подарков.