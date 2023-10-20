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В Баку прошли штабные переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Великобритании

В Баку прошли штабные переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Великобритании Состоялись 6-е штабные переговоры между министерствами обороны Азербайджанской Республики, Великобритании и Королевства Северная Ирландия.
Армия
20 октября 2023 г. 16:01
В Баку прошли штабные переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Великобритании

Состоялись 6-е штабные переговоры между министерствами обороны Азербайджанской Республики, Великобритании и Королевства Северная Ирландия.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встрече, состоявшейся в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны, были обсуждены вопросы безопасности, текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества. Были затронуты гуманитарные вопросы, а также предстоящие учения и тренинги по разминированию. Была выражена уверенность в том, что военное сотрудничество между сторонами и впредь будет взаимовыгодным.

Затем гости посетили Н-скую воинскую часть. Делегации был представлен брифинг об истории создания и основных направлениях деятельности воинской части, продемонстрирован видеоролик.

После встречи с военнослужащими, участвовавшими в организованных Великобританией курсах, состоялась церемония взаимного вручения подарков.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani, UK Defense Ministries hold staff talks
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Azərbaycan və Britaniya Müdafiə nazirlikləri arasında danışıqlar keçirilib

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