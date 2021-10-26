В Баку прошла встреча с руководством университета обороны Турции

Начальник Военной академии Вооруженных сил Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Гейдар Пириев встретился с делегацией во главе с ректором Национального университета обороны Турецкой Республики профессором Эрханом Афйонджу.

Начальник Военной академии Вооруженных сил Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Гейдар Пириев встретился с делегацией во главе с ректором Национального университета обороны Турецкой Республики профессором Эрханом Афйонджу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Vинистерства обороны Азербайджана.

На встрече было подчеркнуто, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Турцией скреплены узами дружбы и братства. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области военного образования. Отмечалось, что в будущем будут предприняты важные шаги в направлении расширения взаимных связей.

Гостям был представлен брифинг о системе военного образования в Азербайджане.