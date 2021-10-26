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В Баку прошла встреча с руководством университета обороны Турции

В Баку прошла встреча с руководством университета обороны Турции Начальник Военной академии Вооруженных сил Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Гейдар Пириев встретился с делегацией во главе с ректором Национального университета обороны Турецкой Республики профессором Эрханом Афйонджу.
Армия
26 октября 2021 г. 14:12
В Баку прошла встреча с руководством университета обороны Турции

Начальник Военной академии Вооруженных сил Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Гейдар Пириев встретился с делегацией во главе с ректором Национального университета обороны Турецкой Республики профессором Эрханом Афйонджу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Vинистерства обороны Азербайджана.

На встрече было подчеркнуто, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Турцией скреплены узами дружбы и братства. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области военного образования. Отмечалось, что в будущем будут предприняты важные шаги в направлении расширения взаимных связей.

Гостям был представлен брифинг о системе военного образования в Азербайджане.

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Версия на английском языке Meeting with delegation of Turkish National Defense University held in Military Academy 
Версия на азербайджанском языке Hərbi Akademiyada Türkiyə Milli Müdafiə Universitetinin rəhbər heyəti ilə görüş keçirilib

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