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В Баку прошла встреча руководителей военно-учебных заведений Азербайджана, Турции и Грузии

В Баку прошла встреча руководителей военно-учебных заведений Азербайджана, Турции и Грузии Согласно Меморандуму о взаимопонимании по сотрудничеству в области обороны, подписанному между Азербайджаном, Турцией и Грузией, в Национальном университете обороны состоялась трехсторонняя встреча руководителей военно-учебных заведений Азербайджана, Турц
Армия
28 апреля 2023 г. 14:05
В Баку прошла встреча руководителей военно-учебных заведений Азербайджана, Турции и Грузии

Согласно Меморандуму о взаимопонимании по сотрудничеству в области обороны, подписанному между Азербайджаном, Турцией и Грузией, в Национальном университете обороны состоялась трехсторонняя встреча руководителей военно-учебных заведений Азербайджана, Турции и Грузии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, ректор Национального университета обороны, профессор, генерал-лейтенант Гейдар Пириев подчеркнул значимость проводимых обсуждений и обмена опытом.

Отметив, что тесное сотрудничество между Азербайджаном, Турцией и Грузией служит обеспечению мира и безопасности в регионе, генерал-лейтенант выразил уверенность в том, что подобные встречи придадут важный импульс дальнейшему укреплению дружеских отношений между профессорским, офицерским и преподавательским составами военно-учебных заведений.

Выразив признательность азербайджанской стороне за высокий уровень организации встречи и гостеприимство, начальник школы Сухопутных войск Турецкой Республики генерал-майор Гюльтекин Яралы и ректор Национальной академии обороны Грузии бригадный генерал Мамия Балахадзе отметили, что подобные встречи внесут достойный вклад в обмен опытом между военно-учебными заведениями и реализацию совместных программ и проектов.

Гости оставили памятные записи в "Книге почетных гостей" университета.

Затем турецкая и грузинская делегации посетили Военный институт имени Гейдара Алиева.

Были возложены цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и к мемориальному комплексу, воздвигнутому в память о военнослужащих института, погибших в Отечественной войне.

Гости ознакомились с фотостендом в музее на территории Военного института, отражающим жизнь и политическую деятельность общенационального лидера.

Затем состоялась встреча в Военном институте. Ректор Военного института имени Гейдара Алиева генерал-майор Физули Салахов обсудил с гостями ряд представляющих взаимный интерес вопросов в области военного образования. Был представлен брифинг об истории и деятельности специального военно-учебного заведения.

Затем делегация ознакомилась с территорией учебного заведения, учебными корпусами, материально-технической базой, а также условиями, созданными для курсантов, и проследили за ходом учебного процесса.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

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Версия на английском языке Baku hosts trilateral meeting of heads of military educational institutions of Azerbaijan, Türkiye, Georgia
Версия на азербайджанском языке Bakıda Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan hərbi təhsil müəssisələri rəhbərlərinin üçtərəfli görüşü keçirilib

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